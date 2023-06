Sâmbătă, 17 iunie, pe stadionul din comuna brăileană Șuțești, s-au jucat meciul tur al barajului pentru promovarea în Liga a 3-a, care au opus câștigătoarele Ligii a 4-a din județele Brăila și Galați. Partida dintre Viitorul Șuțești și Voința Cudașbi s-a încheiat nedecis, scor 0-0, iar promovarea se va decide în meciul retur, programat sâmbătă, 24 iunie, de la ora 17.30, pe terenul echipei din Cudalbi.

Viitorul Șuțești a avut o primă ocazie de gol, la un corner de pe dreapta, executat de Crăciun. Mingea a ajuns la Irimia, iar acesta a șutat cu stângul, spre colțul lung, dar Ștefan a respins de pe linia porții. Oaspeții au avut și ei o ocaziede a deschide scorul. Marius Matei a scăpat spre poarta lui Tudor, Custură l-a ajuns din urmă și l-a deposedat, dar a trimis mingea în centru, unde a interceptat Ștefan și, de la marginea careului, a șutat la poartă, dar Tudor a reușit să pareze și apoi să rețină mingea.

Irimia a executat apoi o lovitură liberă de la 18 metri, lateral stânga, dar a șutat pe colțul scurt, însă puțin pe lângă vinclu. O pasă în adâncime pentru Crăciun, l-a găsit pe acesta liber. dar în situație de unu la unu cu portarul Vicol a întârziat șutul și a intrat în unghi, fiind apoi blocat de portarul oaspeților. Cîrjan a avut și el un șut pe poartă, dintr-o lovitură liberă de la circa 25 de metri, dar a trimis pe centru și portarul Tudor a reținut. Câteva minute mai târziu Tiutiu a centrat de pe stânga, dar Dajboc a blocat mingea din fața lui Irimia. Pe final de repriză Marius Matei a trimis o pasă în diagonală pentru Stoian, Tudor a ieșit imoportun și atacantul oaspeților a fost primul la minge, dar n-a reușit să șuteze la poartă. Totuși, Stoian a centrat în mijlocul careului, Dumitrana a respins cu capul până la marginea careului, de unde Marius Matei a șutat, iar Custură a respins cu capul, de jos, de pe linia porții. Ultima fază periculoasă de poartă din prima repriză a aparținut celor de la șuțești, dar mingea aruncată în careu de Irimia a fost boxată de Vicol din fața lui Crăciun.

În repriza a doua prima acțiune mai periculoasă de poartă a aparținut celor de la Cudalbi. Veteranul Marius Matei, care a jucat și pe la Dacia Unirea Brăila, a scăpat de la centrul terenului, dar când a intrat în careu, în lateral dreapta, a fost ajuns din spate de Colniceanu care i-a blocat șutul. Mingea a ajuns apoi la Ștefan, care a centrat în careu, pentru Stoian, dar Tudor a ieșit și a reținut. Câteva minute mai târziu Stoian a scăpat pe partea stângă, dar a șutat din culțul careului, pe scurt, însă mult pe lângă poartă.

Ioniță i-a trimis o pasă în adâncime lui Crăciun, dar șutul acestuia, de la 18 metri, pe colțul lung, a trecut pe lângă poarta lui Vicol. Robu a ratat cea mai mare ocazie a gazdelor, trimițând din 4 metri pe lângă poartă, la o centrare de pe dreapta a lui Tiutiu. Puțin mai târziu, Tiutiu și-a încercat norocul cu un șut de la 18 metri, dar mingea a trecut puțin pe lângă bara din dreapta porții apărate de Vicol. Câteva minute mai târziu, la o centrare de pe stânga, Vicol a respins în față, Chihaia a șutat de la 12 metri în portar, mingea a ajuns apoi la marginea careului de 16 metri, de unde Crăciun a șutat într-un adversar.

O ultimă situație de gol a aparținut gazdelor, dar Anghelache a fost deposedat în momentul șutului de Antofe.

Viitorul Șuțești: G. Tudor – Al. Colniceanu, V. Ioniță, G. Custură, V. Dumitrana – Cr. Irimia, G. Chihaia (min. 78 I. Huțu), M. Mîță, D. Tiutiu – S. Robu (min. 78 Anghelache), A. Crăciun

Voința Cudalbi: Vicol – Cîrjă, Antofe, Dajboc, C. Andrei (min. 79 C. Dumitru) – Postelnicu, Dragomir (min. 69 Bucevschi), Chiciuic, C. Ștefan – M. Matei (min. 83 Țicău), Stoian.