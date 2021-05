La sărbătoarea „Izvorul Tămăduirii“, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârşit Sfânta Liturghie la biserica româno-elenă „Buna Vestire“ din municipiul Brăila.

În fiecare an, în prima zi de vineri după Paște, Biserica Greacă din Brăila devine loc de pelerinaj pentru mii de credincioşi din întreaga ţară care vin aici, la sărbătoarea Izvorului Tămăduirii pentru a primi din apa sfinţită din izvorul aflat sub Sfântul Altar. Acest izvor se deschide o dată pe an, la praznicul închinat Maicii Domnului din Vinerea Luminată.

După binecuvântarea lucrărilor de reabilitare şi înfrumuseţare efectuate în ultimii ani la această biserică, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiată Sfânta Liturghie la Altarul principal al bisericii, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi. În timpul Sfintei Liturghii, Arhiepiscopul Dunării de Jos a rostit rugăciuni speciale pentru bunul mers al lucrărilor ce se efectuează la această biserică brăileană şi pentru încetarea epidemiei.

Ierarhul locului a săvârşit rânduiala de binecuvântare a apelor izvorului de sub altarul bisericii și a stropit cu agheasmă credincioşii prezenţi la slujbă.

De asemenea, la această mare sărbătoare, Parohia „Buna Vestire“ din Centrul vechi al oraşului Brăila a pregătit şi oferit credincioşilor peste 20.000 de sticle cu agheasmă.

Alte 2.000 de sticle cu aghiasmă au fost împărţite după slujbă cadrelor medicale de către preoţii capelani din unităţile spitaliceşti brăilene.

Pe lângă agheasmă şi iconiţe, Parohia „Buna Vestire“ din Brăila a oferit credincioşilor prezenţi la slujbă pachete cu alimente tradiţionale cu specific pascal.

