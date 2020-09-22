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ANP face angajări - vezi dacă în județul tău există posturi disponibile

ANP face angajări - vezi dacă în județul tău există posturi disponibile

ANP face angajări - vezi dacă în județul tău există posturi disponibile

Scris de Andreea Ditcov Publicat: 22 sept. 2020, 13:57

La Galați sunt scoase la concurs 19 posturi

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) scoate la concurs sute de posturi, fiecare dintre cele 41 de unități dispunând de mai multe locuri ce pot fi ocupate.

ANP scoate la concurs 700 de posturi, încadrarea fiind polițist de penitenciar, post de agent în cadrul sectorului operativ. Astfel, în cele 41 de unități din țară sunt disponibile 665 de locuri pentru bărbați și 35 de locuri pentru femei.

„Condiţiile necesar a fi îndeplinite de către candidaţi, probele de concurs, tematica şi bibliografia aferente pot fi consultate pe site-ul web al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor/ Penitenciarului/ Penitenciarului-Spital/ Centrului de Detenţie/ Centrului Educativ/ Bazei de Aprovizionare, Gospodărire, Reparaţii Bucureşti, secţiunea Carieră, ori la sediile unităţilor organizatoare. Informaţii suplimentare se pot obţine, de asemenea, de la structurile de resurse umane din teritoriu”, informează ANP.

Nr. crt. Unitatea penitenciară - Număr posturi scoase la concurs - Unitatea organizatoare

1. Penitenciarul AIUD - 35 (bărbaţi) - Penitenciarul AIUD

2. Penitenciarul ARAD - 47 (bărbaţi) - Penitenciarul ARAD

3. Penitenciarul BACĂU - 15 (bărbaţi) - Penitenciarul BACĂU

4. Penitenciarul BAIA MARE - 4 (bărbaţi) - Penitenciarul SATU MARE

5. Penitenciarul BISTRIŢA - 10 (bărbaţi) - Penitenciarul BISTRIŢA

6. Penitenciarul BOTOŞANI - 6 (bărbaţi) - Penitenciarul BOTOŞANI

7. Penitenciarul BRĂILA - 20 (bărbaţi) - Penitenciarul BRĂILA

8. Penitenciarul BUCUREŞTI - JILAVA - 22 (bărbaţi) - Penitenciarul BUCUREŞTI - JILAVA

9. Penitenciarul BUCUREŞTI - RAHOVA - 33 (bărbaţi) - Penitenciarul BUCUREŞTI - RAHOVA

10. Penitenciarul CODLEA - 5 (bărbaţi) - Penitenciarul MIERCUREA CIUC

11. Penitenciarul CONSTANŢA POARTA - ALBĂ - 30 (bărbaţi) - Penitenciarul CONSTANŢA POARTA - ALBĂ

12. Penitenciarul CRAIOVA- 21 (16 bărbaţi, 5 femei) - Penitenciarul CRAIOVA

13. Penitenciarul CRAIOVA - PELENDAVA 8 (bărbaţi)- Penitenciarul CRAIOVA

14. Penitenciarul DEVA - 26 (bărbaţi) - Penitenciarul DEVA

15. Penitenciarul DR.TR.SEVERIN - 30 (23 bărbaţi, 7 femei) - Penitenciarul TG. JIU

16. Penitenciarul FOCŞANI - 5 (bărbaţi) - Penitenciarul FOCŞANI

17. Penitenciarul GALAŢI - 19 (bărbaţi) - Penitenciarul GALAŢI

18. Penitenciarul GĂEŞTI - 14 (bărbaţi) - Penitenciarul GĂEŞTI

19. Penitenciarul GHERLA - 15 (bărbaţi) - Penitenciarul GHERLA

20. Penitenciarul GIURGIU - 42 (bărbaţi) -Penitenciarul GIURGIU

21. Penitenciarul IAŞI - 30 (bărbaţi) - Penitenciarul IAŞI

22. Penitenciarul MĂRGINENI - 24 (bărbaţi) - Penitenciarul MĂRGINENI

23. Penitenciarul MIERCUREA CIUC - 20 (18 bărbaţi, 2 femei)- Penitenciarul MIERCUREA CIUC

24. Penitenciarul MIOVENI - 22 (bărbaţi) -Penitenciarul MIOVENI

25. Penitenciarul ORADEA -43 (40 bărbaţi, 3 femei) - Penitenciarul ORADEA

26. Penitenciarul PLOIEŞTI - 6 (5 bărbaţi, 1 femeie) - Penitenciarul PLOIEŞTI

27. Penitenciarul PLOIEŞTI TÂRGŞORUL NOU 15 (15 femei) - Penitenciarul PLOIEŞTI

28. Penitenciarul SATU MARE 18 (16 bărbaţi, 2 femei) - Penitenciarul SATU MARE

29. Penitenciarul SLOBOZIA - 10 (bărbaţi) - Penitenciarul SLOBOZIA

30. Penitenciarul TIMIŞOARA - 25 (bărbaţi) - Penitenciarul TIMIŞOARA

31. Penitenciarul TG. MUREŞ - 7 (bărbaţi) - Penitenciarul TG. MUREŞ

32. Penitenciarul TG. JIU - 5 (bărbaţi) - Penitenciarul TG. JIU

33. Penitenciarul TULCEA - 25 (15 bărbaţi Penit. Tulcea + 10 bărbaţi Secţia Exterioară Chilia) - Penitenciarul TULCEA

34. Penitenciarul VASLUI - 12 (bărbaţi) - Penitenciarul VASLUI

35.Centrul de Detenţie BRĂILA - TICHILEŞTI - 4 (bărbaţi) - Penitenciarul BRĂILA

36. Centrul de Detenţie CRAIOVA - 1 (bărbaţi) - Penitenciarul CRAIOVA

37. Centrul Educativ BUZIAŞ - 10 (bărbaţi) - Centrul Educativ BUZIAŞ

38. Penitenciarul - Spital BUCUREŞTI - JILAVA - 7 (bărbaţi) - Penitenciarul BUCUREŞTI - JILAVA

39. Penitenciarul - Spital BUCUREŞTI - RAHOVA 2 (bărbaţi) - Penitenciarul BUCUREŞTI - RAHOVA

40. Penitenciarul - Spital DEJ 5 (bărbaţi) - Penitenciarul GHERLA

41. Baza de Aprovizionare, Gospodărire, Reparaţii BUCUREŞTI - 2 (bărbaţi) - Penitenciarul BUCUREŞTI - JILAVA

Sursa: Realitatea de Galati

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