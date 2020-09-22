ANP face angajări - vezi dacă în județul tău există posturi disponibile

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) scoate la concurs sute de posturi, fiecare dintre cele 41 de unități dispunând de mai multe locuri ce pot fi ocupate.
ANP scoate la concurs 700 de posturi, încadrarea fiind polițist de penitenciar, post de agent în cadrul sectorului operativ. Astfel, în cele 41 de unități din țară sunt disponibile 665 de locuri pentru bărbați și 35 de locuri pentru femei.
„Condiţiile necesar a fi îndeplinite de către candidaţi, probele de concurs, tematica şi bibliografia aferente pot fi consultate pe site-ul web al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor/ Penitenciarului/ Penitenciarului-Spital/ Centrului de Detenţie/ Centrului Educativ/ Bazei de Aprovizionare, Gospodărire, Reparaţii Bucureşti, secţiunea Carieră, ori la sediile unităţilor organizatoare. Informaţii suplimentare se pot obţine, de asemenea, de la structurile de resurse umane din teritoriu”, informează ANP.
Nr. crt. Unitatea penitenciară - Număr posturi scoase la concurs - Unitatea organizatoare
1. Penitenciarul AIUD - 35 (bărbaţi) - Penitenciarul AIUD
2. Penitenciarul ARAD - 47 (bărbaţi) - Penitenciarul ARAD
3. Penitenciarul BACĂU - 15 (bărbaţi) - Penitenciarul BACĂU
4. Penitenciarul BAIA MARE - 4 (bărbaţi) - Penitenciarul SATU MARE
5. Penitenciarul BISTRIŢA - 10 (bărbaţi) - Penitenciarul BISTRIŢA
6. Penitenciarul BOTOŞANI - 6 (bărbaţi) - Penitenciarul BOTOŞANI
7. Penitenciarul BRĂILA - 20 (bărbaţi) - Penitenciarul BRĂILA
8. Penitenciarul BUCUREŞTI - JILAVA - 22 (bărbaţi) - Penitenciarul BUCUREŞTI - JILAVA
9. Penitenciarul BUCUREŞTI - RAHOVA - 33 (bărbaţi) - Penitenciarul BUCUREŞTI - RAHOVA
10. Penitenciarul CODLEA - 5 (bărbaţi) - Penitenciarul MIERCUREA CIUC
11. Penitenciarul CONSTANŢA POARTA - ALBĂ - 30 (bărbaţi) - Penitenciarul CONSTANŢA POARTA - ALBĂ
12. Penitenciarul CRAIOVA- 21 (16 bărbaţi, 5 femei) - Penitenciarul CRAIOVA
13. Penitenciarul CRAIOVA - PELENDAVA 8 (bărbaţi)- Penitenciarul CRAIOVA
14. Penitenciarul DEVA - 26 (bărbaţi) - Penitenciarul DEVA
15. Penitenciarul DR.TR.SEVERIN - 30 (23 bărbaţi, 7 femei) - Penitenciarul TG. JIU
16. Penitenciarul FOCŞANI - 5 (bărbaţi) - Penitenciarul FOCŞANI
17. Penitenciarul GALAŢI - 19 (bărbaţi) - Penitenciarul GALAŢI
18. Penitenciarul GĂEŞTI - 14 (bărbaţi) - Penitenciarul GĂEŞTI
19. Penitenciarul GHERLA - 15 (bărbaţi) - Penitenciarul GHERLA
20. Penitenciarul GIURGIU - 42 (bărbaţi) -Penitenciarul GIURGIU
21. Penitenciarul IAŞI - 30 (bărbaţi) - Penitenciarul IAŞI
22. Penitenciarul MĂRGINENI - 24 (bărbaţi) - Penitenciarul MĂRGINENI
23. Penitenciarul MIERCUREA CIUC - 20 (18 bărbaţi, 2 femei)- Penitenciarul MIERCUREA CIUC
24. Penitenciarul MIOVENI - 22 (bărbaţi) -Penitenciarul MIOVENI
25. Penitenciarul ORADEA -43 (40 bărbaţi, 3 femei) - Penitenciarul ORADEA
26. Penitenciarul PLOIEŞTI - 6 (5 bărbaţi, 1 femeie) - Penitenciarul PLOIEŞTI
27. Penitenciarul PLOIEŞTI TÂRGŞORUL NOU 15 (15 femei) - Penitenciarul PLOIEŞTI
28. Penitenciarul SATU MARE 18 (16 bărbaţi, 2 femei) - Penitenciarul SATU MARE
29. Penitenciarul SLOBOZIA - 10 (bărbaţi) - Penitenciarul SLOBOZIA
30. Penitenciarul TIMIŞOARA - 25 (bărbaţi) - Penitenciarul TIMIŞOARA
31. Penitenciarul TG. MUREŞ - 7 (bărbaţi) - Penitenciarul TG. MUREŞ
32. Penitenciarul TG. JIU - 5 (bărbaţi) - Penitenciarul TG. JIU
33. Penitenciarul TULCEA - 25 (15 bărbaţi Penit. Tulcea + 10 bărbaţi Secţia Exterioară Chilia) - Penitenciarul TULCEA
34. Penitenciarul VASLUI - 12 (bărbaţi) - Penitenciarul VASLUI
35.Centrul de Detenţie BRĂILA - TICHILEŞTI - 4 (bărbaţi) - Penitenciarul BRĂILA
36. Centrul de Detenţie CRAIOVA - 1 (bărbaţi) - Penitenciarul CRAIOVA
37. Centrul Educativ BUZIAŞ - 10 (bărbaţi) - Centrul Educativ BUZIAŞ
38. Penitenciarul - Spital BUCUREŞTI - JILAVA - 7 (bărbaţi) - Penitenciarul BUCUREŞTI - JILAVA
39. Penitenciarul - Spital BUCUREŞTI - RAHOVA 2 (bărbaţi) - Penitenciarul BUCUREŞTI - RAHOVA
40. Penitenciarul - Spital DEJ 5 (bărbaţi) - Penitenciarul GHERLA
41. Baza de Aprovizionare, Gospodărire, Reparaţii BUCUREŞTI - 2 (bărbaţi) - Penitenciarul BUCUREŞTI - JILAVA
Sursa: Realitatea de Galati