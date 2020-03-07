Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală în februarie 2020

În cursul lunii februarie 2020 Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au efectuat 10.315 controale în unităţile din industria agroalimentară care desfășoară activități în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe.
Controalele au fost efectuate la nivel național și au vizat aspecte privind respectarea de către operatorii alimentari a condiţiilor de înregistrare, autorizare și funcționare a unităților, a modului de întreținere și igienizare a spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, a condițiilor de prelucrare și de depozitare a materiilor prime şi a produselor finite, a cerințelor de trasabilitate și a celor privind etichetarea, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului (sistemul HACCP).
”Ca urmare a neregulilor constatate și încălcării prevederilor legislației în domeniul siguranței alimentelor au fost dispuse măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate și s-au aplicat 99 de sancțiuni contravenționale în baza HG 984/2005 actualizată în valoare totală de 379.200 de lei” se precizeză în comunicatul ANSVSA.
În urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformităţi, dintre care menționăm:
– neconformităţi privind respectarea bunelor practice de igienă și fabricație cum ar fi: neîntreținerea igienică a spațiilor de depozitare, întreținerea necorespunzătoare a spațiilor și/sau tehnologice de producție – zone cu mucegai, condens, neasigurarea stocurilor corespunzătoare de substanțe destinate operațiunilor de dezinfecție;
– neconformităţi privind monitorizarea și implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP;
– neconformităţi legate de asigurarea trasabilității și conformității produselor alimentare (etichetare, buletine analiză cu rezultate nesatisfăcătoare);
– neconformităţi privind întreținerea și igiena echipamentului de protecție sanitară a personalului muncitor și/sau legate de atestarea stării de sănătate a acestuia;
– alte tipuri de neconformități (desfășurarea de activități neînregistrate pentru siguranța alimentelor, neanunţarea începerii activităţii).
În timpul controalelor efectuate în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe pentru efectuarea de analize de laborator conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control pentru anul 2020, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea calității produselor alimentare în valorile maxime admise ale unor parametrii privind prezența de reziduuri de pesticide, contaminanţi şi alte substanţele interzise în alimente. De asemenea, s-a efectuat prelevare de probe în vederea verificării respectării criteriilor microbiologice în alimente și pe suprafețe/ustensile de lucru.