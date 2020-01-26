Locuri de muncă în țări UE

Peste 400 de locuri de muncă în țări din spațiul UE

Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) comunică faptul că operatorii economici din Spaţiul Economic European (SEE) oferă prin intermediul reţelei EURES România, un număr de 403 locuri de muncă în spațiul UE, cele mai multe în Spania şi Germania .

Conform datelor centralizate de ANOFM, numai în Spania sunt disponibile 238 de posturi pentru: analişti relaţii clienţi, faianţari/pavatori şi muncitori în agricultură. Cât priveşte salariile, firma care angajează analişti relaţii clienţi oferă 17.000 de euro brut/an, muncitorii în agricultură vor primi 42,02 euro brut/zi - pentru recoltat zmeură, mure, afine şi căpşuni (orele suplimentare fiind plătite cu 8,32 euro) - iar faianţarii/pavatori vor primi un salariu de 1.500 - 2.000 euro pe lună.

Germania oferă 149 de locuri de muncă pentru meseriile de: bucătar, cameristă/roomboy, conductor tren marfar, electrician, instalator conducte de apă şi gaz, instalator instalaţii sanitare, de încălzire şi gaz, lăcătuş, manipulant mărfuri, mecanic de proces, mecanic instalaţii sanitare, de încălzire şi climatizare, montator parchet, personal în domeniul gastronomiei de sistem, operator stivuitor, îngrijitor persoane vârstnice în azil, mecanic de proces, pictor, operator excavator, sudor MAG, tâmplar şi zidar.

Potrivit ANOFM, salariul oferit pentru bucătari este de minimum 10 euro brut/oră, instalatorii primesc între 2.300 şi 2.500 euro net/lună, în funcţie de experienţa profesională avută, iar montatorii de parchet sunt plătiţi cu 2.000 - 2.500 euro net/lună, în funcţie de experienţa profesională, de orele lucrate şi de clasa de impozitare stabilită în momentul angajării în Germania.

Salariul pentru electricieni în Germania este cuprins între 2.300 şi 2.500 euro net/lună, iar îngrijitorii vor primi între 2.000 - 2.300 euro brut/lună (circa 1.500 - 1.800 euro net/lună), în funcţie de orele lucrate şi de clasa de impozitare.

În Olanda sunt disponibile 16 locuri de muncă pentru români, pentru meseriile de tractorist şi lucrător în serele de flori. Atât tractoriştii, cât şi lucrătorii în sere, cu vârsta mai mare de 21 de ani, vor primi un salariu de 10,05 euro brut/oră. În Olanda, salariul se plăteşte săptămânal, în fiecare zi de joi.

Cei interesaţi să ocupe un loc de muncă din cele prezentate mai sus pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro/eures sau se pot prezenta la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) din raza de domiciliu sau de reşedinţă, unde consilierul EURES le poate informaţiile solicitate.