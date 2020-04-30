Economie· 1 min citire

Peste un milion de oameni sunt în somaj. Care sunt categoriile cele mai afectate!

Peste un milion de oameni sunt în somaj. Care sunt categoriile cele mai afectate!

Peste un milion de oameni sunt în somaj. Care sunt categoriile cele mai afectate!

Realitatea de Braila
Scris de Realitatea de Braila Publicat: 30 apr. 2020, 11:02

Un sfert de milion de contracte de munca au incetat definitiv

Coronavirusul a resetat intregul peisej al pietei muncii, iar dupa ultimele date comunicate de INS miercuri peste un milion de oameni sunt in somaj.  Un sfert de milion de contracte de munca au incetat definitiv.

Din cele 1.005.508 contracte de munca suspendate, o treime sunt din industria prelucratoare (314.496 mai exact), alte 188.183 vin din zona comertului, iar circa 110.000 apartin hotelurilor si restaurantelor. In cazul contractelor de munca incetate, cele mai multe sunt din zona comertului (peste 45.000) si industriei prelucratoare (42.000), restul provenind din constructii.

Ce mai arată datele INS, vezi pe realitateafinanciara.net

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