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Economie· 1 min citire
Peste un milion de oameni sunt în somaj. Care sunt categoriile cele mai afectate!
Peste un milion de oameni sunt în somaj. Care sunt categoriile cele mai afectate!
Un sfert de milion de contracte de munca au incetat definitiv
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