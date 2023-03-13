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Acțiuni ale polițiștilor Biroului Proximitate în zona unităților de învățământ din municipiul Brăila

Acțiuni ale polițiștilor Biroului Proximitate în zona unităților de învățământ din municipiul Brăila

Acțiuni ale polițiștilor Biroului Proximitate în zona unităților de învățământ din municipiul Brăila

Realitatea de Braila
Scris de Realitatea de Braila Publicat: 13 mar. 2023, 19:12

Acțiune pe linia prevenirii și combaterii absenteismului școlar

La data de 10 martie a.c., în intervalul orar 11:00-13:00,  polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brăila - Biroul Proximitate, au acționat pe raza municipiului Brăila, pentru asigurarea climatului de siguranță publică, în incinta și zona adiacentă a unităților de învățământ preuniversitar, precum și pe linia prevenirii și combaterii absenteismului școlar.

În cadrul acțiunii au fost verificate 6 unități de invățământ, fiind consemnate 6 mențiuni în registrele de siguranță școlară.

În acest sens, polițiștii au relaționat cu 6 directori ale acestor unități de învățământ, au legitimat 15 persoane, au verificat și instruit 6 agenți de securitate.

În atenția polițiștilor se află și absenteismul școlar, astfel că verificările au avut ca obiect și depistarea elevilor care absentează, nefiind depistați elevi care absentează și fără a fi constatate infracțiuni.

Sursa: Realitatea de Braila

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