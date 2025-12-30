Advertising
Social· 2 min citire
Bulgarii se îngrămădesc să cumpere euro. Cozi la Banca Națională, cu două zile înainte de adoptarea monedei unice
Bulgarii se îngrămădesc să cumpere euro. Cozi la Banca Națională, cu două zile înainte de adoptarea monedei unice
Cozi la Banca Națională, cu două zile înainte de adoptarea monedei unice
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 21:29Ursula von der Leyen cere măsuri ferme după criza migranților din Ceuta: „Trebuie să consolidăm frontierele UE”
- 20:17Lovitură de proporții pregătită de Trabzonspor. Mohamed Salah poate schimba viitorul lui Denis Drăguș la FCSB
- 19:32Adolescentă de 17 ani, arestată după ce ar fi atacat cu o bâtă un polițist aflat în misiune
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Braila și pe Google News