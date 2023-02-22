Campanie desfășurată de ITM pentru verificarea modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor

Construcţiile constituie unul dintre sectoarele cu pondere importantă în economia naţională. în baza analizei datelor statistice privind indicele de frecvenţă care indică numărul de accidentaţi care revin la 1000 de lucrători s-a constatat că acest sector de activitate are o pondere majoră în numărul total de accidentaţi în muncă.
Situaţia se datorează caracteristicilor muncii în acest domeniu de activitate, respectiv: nivelul, în mare măsură, scăzut al pregătirii personalului; caracterul sezonier al lucrărilor; modificarea continuă a mediului de muncă; modificarea frecventă a locaţiei; procent ridicat de lucrători fără forme legale și pericolelor de accidentare existente în mediul de muncă.
”Având în vedere numărul de accidente de muncă înregistrat în acest domeniu de activitate în anul 2022, Inspecția Muncii a considerat că se impune intensificarea acţiunilor de verificare şi monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi asupra modului în care angajatorii realizează măsurile de securitate şi sănătate dispuse de inspectorii de muncă, în şantierele temporare şi mobile.
Pentru anul 2023, campania va urmări în special modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor, respectiv implementarea acestora.
Urmare a analizării și a valorificării rezultatelor obținute în anul 2022 s-a constatat necesitatea de a crește gradul de exigență în sancționarea a neconformităților identificate, în conformitate cu gradul de risc evaluat, având ca scop impunerea aplicării de către angajatorii cu activitate în domeniul construcțiilor a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și a sănătății lucrătorilor” a declarat inspectorul șef al ITM Brăila, Liviu Arhire.
Obiectivele acestor acțiuni sunt: creşterea gradului de implicare a angajatorilor şi a lucrătorilor din domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte obligativitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, cu precădere în prevenirea riscului de cădere de la înălţime, al surpării malurilor la lucrările de excavaţii; asigurarea de echipamente de protecţie; respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte instruirea lucrătorilor în activităţile din domeniul construcţiilor.
Campania națională se va desfăşura pe parcursul anului 2023.
Sursa: Realitatea de Braila