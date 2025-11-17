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Social· 2 min citire
Fetiță de 12 ani, împușcată în timpul unei intervenții a poliției germane: copilul se află în stare critică
Fetiță de 12 ani, împușcată în timpul unei intervenții a poliției germane: copilul se află în stare critică
Fetiță de 12 ani, împușcată în timpul unei intervenții a poliției germane: copilul se află în stare critică
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