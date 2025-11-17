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Fetiță de 12 ani, împușcată în timpul unei intervenții a poliției germane: copilul se află în stare critică

Fetiță de 12 ani, împușcată în timpul unei intervenții a poliției germane: copilul se află în stare critică

Fetiță de 12 ani, împușcată în timpul unei intervenții a poliției germane: copilul se află în stare critică

Realitatea de Braila
Scris de Realitatea de Braila Publicat: 17 nov. 2025, 21:17

Fetiță de 12 ani, împușcată în timpul unei intervenții a poliției germane: copilul se află în stare critică

O fetiță de 12 ani, cu deficiențe de auz, se află în stare critică după ce a fost rănită prin împușcare de poliția germană în timpul unei intervenții la Bochum, în vestul țării, relatează dpa. Copila era dată dispărută de o zi din centrul social în care fusese instituționalizată.

Fetiță de 12 ani, împușcată în timpul unei intervenții a poliției germane: copilul se află în stare critică

Autoritățile aveau indicii că minora, dependentă de insulină, s-ar fi putut refugia în apartamentul mamei – care este, la rândul ei, surdă și nu mai are custodia copilului.

Intervenția poliției a început puțin după miezul nopții. Deși din interior se auzeau zgomote, ușa nu a fost deschisă timp de aproximativ o oră. În final, mama a permis accesul echipei.

În timpul verificărilor, fetița ar fi apărut brusc în fața polițiștilor, având două cuțite în mâini. Conform declarațiilor poliției și procurorilor, unul dintre agenți a folosit un taser, iar altul a tras cu arma pentru a evita „un pericol iminent”.

Polițiștii i-au acordat imediat primul ajutor până la sosirea echipei medicale, care a transportat-o la spital. Copila a fost operată de urgență și se află în stare critică, dar stabilă, a precizat un purtător de cuvânt al poliției.

Ancheta continuă pentru a stabili câte focuri au fost trase și circumstanțele exacte ale incidentului.

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