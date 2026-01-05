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Românii au luat cu asalt ghișeele, ca să beneficieze de bonificația de 10% pentru taxele și impozitele mărite
Românii au luat cu asalt ghișeele, ca să beneficieze de bonificația de 10% pentru taxele și impozitele mărite
Agențiile fiscale sunt pline de oameni care așteaptă la rând pentru a-și achita obligațiile către stat
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