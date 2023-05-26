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Ziua educației, culturii bulgare și alfabetului chirilic sărbătorită la Muzeul Brăilei Carol I

Ziua educației, culturii bulgare și alfabetului chirilic sărbătorită la Muzeul Brăilei Carol I

Ziua educației, culturii bulgare și alfabetului chirilic sărbătorită la Muzeul Brăilei Carol I

Realitatea de Braila
Scris de Realitatea de Braila Publicat: 26 mai 2023, 14:35

Deschiderea expoziției „Cromatic”

Muzeul Brăilei „Carol I” vă invită sâmbătă, 27 mai 2023, ora 11.00, la Centrul Diversității Culturale (Piața Traian, nr. 3), la ZIUA EDUCAȚIEI, CULTURII BULGARE ȘI ALFABETULUI CHIRILIC și deschiderea expoziției „Cromatic”.

Expoziția include: pictură, acuarele, icoane pe sticlă și lemn, semnate de artistul plastic Nela Constantinescu (membru UAP - filiala Brăila), obiecte din colecțiile Asociației „Hristo Botev” a Bulgarilor din Brăila.

Prezentări:

  • „Sfinții Chiril și Metodie” - prof. Anastasia Andriev, vicepreședinte, Asociația „Hristo Botev” a Bulgarilor din Brăila;
  • „Școala Bulgară de la Brăila” - prof. Maria Gancev, președinte, Asociația „Hristo Botev” a Bulgarilor din Brăila.

Moderator: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice, coordonatoarea Centrului Diversității Culturale, Muzeul Brăilei „Carol I”.

Programul include și un recital de muzică bulgărească susţinut de Grupul „Borianca” al Asociației „Hristo Botev” a Bulgarilor din Brăila, coordonat de prof. Anastasia Andriev.

Sursa: Realitatea de Braila

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