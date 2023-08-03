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Sport· 1 min citire
Sorana Cîrstea, eliminată în turul doi la Washington
Sorana Cîrstea, eliminată în turul doi la Washington
Cîrstea a fost învinsă de rusoaica Liudmila Samsonova, favorită 8 şi locul 18 mondial, scor 6-1, 6-3
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