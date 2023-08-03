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Sorana Cîrstea, eliminată în turul doi la Washington

Sorana Cîrstea, eliminată în turul doi la Washington

Sorana Cîrstea, eliminată în turul doi la Washington

Realitatea de Braila
Scris de Realitatea de Braila Publicat: 3 aug. 2023, 08:38

Cîrstea a fost învinsă de rusoaica Liudmila Samsonova, favorită 8 şi locul 18 mondial, scor 6-1, 6-3

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, locul 32 mondial, a fost eliminată, joi dimineaţă, în turul doi al turneului de la Washington, cu premii de 780.637 de dolari.

Cîrstea a fost învinsă de rusoaica Liudmila Samsonova, favorită 8 şi locul 18 mondial, scor 6-1, 6-3.

Meciul a durat 59 de minute.

Pentru prezenţa în turul doi, Cîrstea va primi 11.600 de dolari şi 55 de puncte WTA.

Perechea Monica Niculescu/Alexa Guarachi (România/Chile) s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 500 de la Washington.

Românca şi colega sa au trecut în primul tur de echipa Lidziya Marozava/Ingrid Gamarra Martins (Belarus/Brazlia), scor 7-6 (4), 7-5, într-o oră şi 49 de minute.

În faza următoare, Niculescu şi Guarachi vor întâlni perechea care se va impune în meciul Hailey Baptiste/Sloane Stephens (SUA) – Hao-Ching Chan/Giuliana Olmos (Taiwan/Mexicc, ccap de serie 3).

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