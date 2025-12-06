Politica· 1 min citire

Elena Lasconi, atac dur la un an de la anularea alegerilor: „Suntem mai dezbinați ca oricând”

Elena Lasconi, atac dur la un an de la anularea alegerilor: „Suntem mai dezbinați ca oricând”

Elena Lasconi, atac dur la un an de la anularea alegerilor: „Suntem mai dezbinați ca oricând”

Realitatea de Braila
Scris de Realitatea de Braila Publicat: 6 dec. 2025, 11:33

A trecut un an de la momentul care a dat peste cap scena politică, anularea alegerilor prezidențiale din 2024,

A trecut un an de la momentul care a dat peste cap scena politică, anularea alegerilor prezidențiale din 2024, iar Elena Lasconi a transmis un mesaj tranșant. Fosta candidată USR acuză că decizia Curții Constituționale a făcut un rău imens țării și a distrus încrederea oamenilor în vot.

Primărița din Câmpulung susține că România a devenit o țară plină de ură, teorii ale conspirației și frică, iar situația economică este tot mai grea pentru toți. Ea dă vina pe politicienii care s-au agățat de scaune cu orice preț.

„Democrația din România a primit cea mai grea lovitură din ultimii 36 de ani”, a spus Lasconi.

Ea a criticat dur „sistemul disperat să țină cu dinții de putere”, despre care spune că a generat doar neîncredere și dezinformare. Totuși, Lasconi spune că nu și-a pierdut total speranța și se bazează pe Dumnezeu și pe oamenii de bună-credință, în special pe tineri și pe femeile care muncesc din greu pentru familiile lor.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cubelena lasconialegerile prezidențiale 2024

Urmărește știrile Realitatea de Braila și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe