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Politica· 1 min citire
Elena Lasconi, atac dur la un an de la anularea alegerilor: „Suntem mai dezbinați ca oricând”
Elena Lasconi, atac dur la un an de la anularea alegerilor: „Suntem mai dezbinați ca oricând”
A trecut un an de la momentul care a dat peste cap scena politică, anularea alegerilor prezidențiale din 2024,
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