Zi decisivă: PSD decide dacă îi retrage sprijinul premierului Ilie Bolojan

Este ziua decisivă pentru debarcarea lui Ilie Bolojan! Social-democrații se reunesc astăzi ca să decidă retragerea sprijinului pentru premier și să îi ceară demisia de onoare. De partea cealaltă, Ilie Bolojan refuză să plece și se pregătește deja să numească miniștri tehnocrați în locul miniștrilor PSD.

Peste 5.000 de membri ai Partidului Social Democrat sunt chemați astăzi la vot pentru a decide dacă își retrag sprijinul acordat premierului Ilie Bolojan. Consultarea internă era anunțată de câteva săptămâni, iar rezultatele par previzibile, având în vedere că în toate rundele precedente din teritoriu social-democrații au transmis același mesaj: nu mai doresc continuarea guvernării în actuala formulă.

După votul programat la ora 17:00, este de așteptat ca PSD să îi solicite premierului Ilie Bolojan demisia și să îi acorde un termen de 72 de ore pentru a părăsi funcția. În cazul în care premierul nu va face acest pas - iar declarațiile sale recente indică faptul că nu intenționează să demisioneze - social-democrații ar urma să își retragă miniștrii din Guvern în cursul zilei de joi.

Surse din PNL afirmă că Ilie Bolojan ia în calcul numirea unor miniștri tehnocrați în locul celor proveniți din PSD, scenariu care ar putea ridica probleme de constituționalitate. Premierul poate conduce în continuare un Guvern cu drepturi depline timp de 45 de zile, chiar și în lipsa miniștrilor social-democrați.

Ilie Bolojan a convocat o ședință specială cu liberalii, în care le va cere din nou sprijinul pentru a rămâne în fruntea Executivului. În intervalul de 45 de zile, Guvernul ar putea fi totuși demis printr-o moțiune de cenzură, precum cea anunțată deja de opoziție.