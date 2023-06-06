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Activități de prevenire a consumului de droguri în comunitate

Activități de prevenire a consumului de droguri în comunitate

Activități de prevenire a consumului de droguri în comunitate

Realitatea de Braila
Scris de Realitatea de Braila Publicat: 6 iun. 2023, 12:13

Specialiștii Centrului Antidrog Brăila vor desfășura și în perioada următoare astfel de activități

În perioada 31 mai – 5 iunie a.c., specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Brăila au desfășurat activități de prevenire a consumului de droguri în comunitate, dedicate Zilei Mondiale fără Tutun și Zilei Internaționale a Copilului, de care au beneficiat 295 de persoane.

Prima acțiune preventivă a fost desfășurată în Parcul Monument, la baza sportivă a Direcției Județene pentru Sport Brăila, în cadrul evenimentului sportiv ”Cupa 1 iunie” – Rugby-tag. La finalul competiției, cu prilejul festivității de premiere copiilor participanți le-a fost transmis un mesaj specific cu recomandări privind luarea unor decizii responsabile în ceea ce privește consumul de substanțe psihoactive și le-au fost oferite și din partea Centrului Antidrog Brăila premii constând în rucsacuri, brățări, broșuri informative, agende.

Cea de-a doua activitate s-a desfășurat pe aleea centrală a Parcului Monument și a constat într-o activitate de informare desfășurată în sistem integrat cu participarea reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Brăila, Inspectoratului Județean de Jandarmi Brăila și Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Galați precum și a voluntarilor Centrului Antidrog  Brăila. Au fost oferite materiale informative specifice fiecărei structuri (flyere/pliante) și s-au purtat discuții cu persoanele prezente în această locație.

Specialiștii Centrului Antidrog Brăila vor desfășura și în perioada următoare astfel de activități de prevenire în comunitatea locală.

Sursa: Realitatea de Braila

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