O fetiţă de 9 ani are nevoie urgent de operaţie

În urma învestigațiilor medicale preoperatorii, Cristinei i s-a descoperit o infecție la inimă ce momentan trebuie tratată
Cristina are numai 9 ani, dar îndură în fiecare zi dureri abdominale inimaginabile, stări prelungite de oboseală cronică şi senzaţii permanente de vomă. Fetiţa trăieşte de când se ştie cu o gaură în inimă, iar starea sa generală este din ce în ce mai gravă. Medicii spun că nu va supravieţui fără o intervenţie chirurgicală pe cord. Operaţia salvatoatre costă însă 16.000 de euro, bani pe care familia nu are cum să îi obţină.
Oglindă Marinela-Cristina este născută pe 26 februarie 2014, fiind elevă a Școlii Gimnaziale „Al. I. Cuza” din Brăila. E un copil inimos, docil, ambițios și care își dorește să fie zilnic la școală, în mijlocul colegilor ei. Lucrul acesta nu mai este posibil de câteva luni, datorită unor probleme de sănătate care s-au agravat, starea ei deteriorându-se treptat. Copila s-a născut cu o malformație cardiacă, descoperită la vârsta de un an și două luni. Atunci a fost internată la Spitalul Județean Brăila pentru ceea ce părea a fi doar o răceală, dar în urma mai multor investigații, i s-a descoperit acea problemă cardiacă.
Au urmat alte investigații la Galați, București și Tg. Mureș, toate ducând la concluzia că este nevoie de operație pe cord, dar care nu era posibilă atunci, copilul fiind prea mic. Până în urmă cu aproximativ doi ani, fetița a dus o viață aproape normală. Din acel moment, boala a început să dea anumite semne, la început rar și discret, apoi tot mai des și mai agresiv. A ajuns de multe ori la U.P.U. datorită stării generale de rău: dureri abdominale, vomă, dureri cardiace, oboseală. Urmau perioade de ameliorare temporară, în care făcea tratament și rămânea în stare de repaus. Când revenea la școală, nu avea voie să facă niciun efort, ceea ce o priva de fiecare dată de cea mai mare plăcere a unui copil la această vârstă– jocul. În ultimele două luni, starea fetiței s-a agravat, medicii au constatat că au fost afectate și alte organe, iar soluția salvatoare este operația pe cord.
Cristina nu a mai putut desfășura nicio activitate, nu a mai putut veni la școală, nu a mai putut mânca decât foarte puțin, datorită stării generale de rău, care se accentua cu fiecare zi care trecea. În prezent, Cristina, însoțită de mamă, este internată la Medipol Mega University Hospital, Istanbul, Turcia. Fetița a ajuns acolo cu ajutorul părinților colegilor din școala ei și al credincioșilor din Parohia „Sfinții 40 de Mucenici”, condusă de părintele Vanghele Adrian, care au contribuit cu diverse sume de bani, pentru a-i facilita accesul la un alt sistem medical. Preotul paroh a făcut toate demersurile necesare, pentru ca fetița să ajungă acolo. Medicii de acolo au făcut primele investigații, iar concluzia a fost că este nevoie urgent de a fi operată.
Costul operației este de 16000 de euro, la care se mai adaugă 4000 de euro pentru alte investigații decât cele făcute deja. Fetița are în contul de pacient 4000 de euro, din cei strânși la școală. Operația Cristinei este absolut necesară și urgentă, lucru care ar ajuta-o să ducă o viață normală și ar rezolva și problemele apărute la celelalte organe. Deși vitală pentru fetiță, costurile ei depășesc în totalitate posibilitățile ei financiare. Suma pe care o deține din bunăvoința oamenilor din comunitate este insuficientă, iar familia este în imposibilitatea de a acoperi costul intervenției.
Provine dintr-o familie formată din mamă și patru copii, cu o situație materială precară. Mama, Milea Mihaela, în vârstă de 36 de ani, este unicul întreținător al familiei. A lucrat ca îngrijitor într-un cămin de bătrâni, până starea fetiței s-a agravat și a impus supraveghere permanentă. În prezent nu lucrează, ceea ce îngreunează și mai mult situația întregii familii. Părinții sunt divorțați, iar tatăl, Oglindă Eugen, în vârstă de 41 de ani, este plecat în Anglia, unde lucrează ca ajutor de bucătar. Cristina va rămâne internată la Medipol, unde în intervalul imediat următor va fi pregătită pentru operație, dacă suma de bani necesară va veni din țară cât mai curând posibil, prin bunăvoința altor și altor oameni care vor rezona cu suferința acestui copil. Doar generozitatea celor din jur și dorința de a ajuta o pot salva pe Cristina!
Pentru donații:
Denumire entitate: Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ”
Cod de înregistrare fiscală: 31015982
Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX
Cont EUR: RO28BTRLEURCRT00W8287001
Cod SWIFT: BTRLRO22
Cod BIC: BTRL
Banca Transilvania Botoșani
Vă rugăm să specificați pentru transferul bancar numele CRISTINA OGLINDĂ
Sursa: Realitatea de Braila