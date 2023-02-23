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Hc Dunărea Brăila a învins cu 31-25 pe SCM Gloria Buzău și s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României la handbal feminin

Hc Dunărea Brăila a învins cu 31-25 pe SCM Gloria Buzău și s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României la handbal feminin

Hc Dunărea Brăila a învins cu 31-25 pe SCM Gloria Buzău și s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României la handbal feminin

Realitatea de Braila
Scris de Realitatea de Braila Publicat: 23 feb. 2023, 21:23

Intervențiile portarilor au făcut diferența

Joi seara, de la ora 18.00, în Sala Polivalentă Danubius din Brăila, Dunărea Brăila a întâlnit pe Gloria Buzău în turul 2 al Cupei României la handbal feminin. Echipa antrenată de Costică Buceschi a câștigat cu 31-25 (16-13) și s-au calificat în sferturile de finală.

Meciul a fost echilibrat în primul sfert de oră, perioadă în care ambele echipe au fost la conducere pe tabela de marcaj, dar niciuna nu a reușit să se desprindă. În minutul 15, Lavko a marcat de la 7 metri și a dus Brăila pentru prima dată la 2 goluri diferență, scor 9-7. În minutul 19 buzoiencele au egalat la 10, prin golul lui Zamfirescu, dar Brăila a marcat prin Lavko și Venancio și a refăcut diferența de două goluri. În minutul 24 Fais Munhoz Araujo a dus echipa gazdă pentru prima dată la 3 goluri avantaj, scor 14-11, iar în minutul 29 Gomes da Rocha a marcat pentru 16-12. Ultimul gol al primei reprize a fost marcat de Zamfirescu, iar scorul pauzei a fost 16-13.

Brăila a început în forță repriza a doua, cu 3 goluri marcate în mai puțin de un minut și jumătate și difernța de pe tabelă s-a mărit la 6 goluri, dar în minutul 38 Czeczi a redus handicapul la două goluri, scor 20-18. După 22-20 în minutul 41 Brăila a marcat de 8 ori fără să primească gol și diferența de pe tabelă a ajuns la 10 goluri. Abia în minutul 55 au marcat buzoiencele următorul gol, prin Ilyina. Buzoiencele au mai marcat de 4 ori și au redus handicapul la doar 5 goluri, iar ultimul gol al meciului a fost marcat de Lavko, care a stabilit rezultatul final, 31-25.

Pentru HC Dunărea Brăila au marcat: Kanaval -8, Gonzalez -6, Lavko -4, da Rocha -3, Venancio -3, Schmeltzer -2, Araujo -2, Udriștioiu -1, Liscevic -1, Quintino -1. Elena Șerban a avut 11 intervenții.

Pentru SCM Gloria Buzău au marcat: Ilyina -6, Czeczi -5, Iuganu -4, Blazevic -3, Moroianu -2, Harabagiu -2, Zamfirescu -2, Burlachenko -1. În poartă Kelemen a avut o intervenție, iar Batinovic -4 intervenții.

Celelalte 7 echipe calificate în sferturile de finală ale Cupei României sunt: CSM București, Gloria Bistrița Năsăud, CSM Slatina, Știința București, Dacia Mioveni, CSM Tg. Jiu, Corona Brașov.

Sursa: Realitatea de Braila

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