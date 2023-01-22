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S-a turnat asfalt pe Pasajul Drajna. Sanse mari ca lucrarile sa fie gata inainte de termen

S-a turnat asfalt pe Pasajul Drajna. Sanse mari ca lucrarile sa fie gata inainte de termen

S-a turnat asfalt pe Pasajul Drajna. Sanse mari ca lucrarile sa fie gata inainte de termen

Realitatea de Braila
Scris de Realitatea de Braila Publicat: 22 ian. 2023, 10:27

Ritm de lucru bun la Pasajul Drajna.

Ritm de lucru bun la Pasajul Drajna. Zilele acestea a fost turnat stratul de asfalt pe pasaj, iar celelalte lucrări conexe se desfășoară bine, grație vremii favorabile.

Dacă lucrările își vor menține ritmul iar vremea nu se va înrăutăți, sunt șanse mari ca pasajul să fie gata înainte de termen. Mai mult ca sigur, viitorul sezon estival va veni fără cozi și nervi în acest punct de traversare a căii ferate. Amplasamentul acestei lucrări a fost predat constructorului la data de 11 ianuarie 2022.

Pasajul de la Drajna va fi parte integrantă a viitorului drum TransRegio (TR ISTER) Brăila-Slobozia-Călărași-Chiciu, de aproximativ 142 km, din care 35 de kilometri sunt pe teritoriul județului Ialomița.

Valoarea investiției este de peste 98 milioane de lei, fără TVA, din fonduri externe nerambursabile, iar termenul de execuție este de 1 an și jumătate. Firma Arcada și-a asumat că va realiza pasajul înainte de termenul prevăzut în contract.

Lucrări executate sau în execuție

A fost realizată hidroizolația pe placa de suprabetonare a pasajului

A fost așternut primul strat de asfalt peste structura pasajului.

Se execută sfertul de con aferent Culeei 2.

Se execută lucrări de așternere piatră spartă pe drumurile de legătură.

Se lucrează la amenajarea platformelor necesare execuției rigolelor pentru asigurarea scurgerii apelor.

Se execută bazinele de retenție a apelor pluviale.

Se lucrează la cuplarea conductei de apă diametru 1000 mm Fir I.

Se execută săpăturile necesare montării cablurilor și fundațiile pentru stâlpii de iluminat.

Sursa: Realitatea de Ilfov

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