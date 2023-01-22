Advertising
Economie· 2 min citire
S-a turnat asfalt pe Pasajul Drajna. Sanse mari ca lucrarile sa fie gata inainte de termen
S-a turnat asfalt pe Pasajul Drajna. Sanse mari ca lucrarile sa fie gata inainte de termen
Ritm de lucru bun la Pasajul Drajna.
Citește și
- 10:28Îți promit bani în câteva minute, dar îți pot goli contul. Noua înșelătorie care face victime pe Facebook și WhatsApp
- 10:12Mihai Chirica, atac devastator la adresa progresiștilor lui Bolojan: Trebuie să protejăm și natura, dar nu șținem omaneii în stare permanentă de alertă
- 10:09Dorina Barcari dă în vileag șmecheria înghețării pensiilor. Sumele uriașe pierdute de fiecare român
- 10:07Mobilizare masivă pe Dunăre, pentru salvarea producției la Cernavodă. Armata va detona o stâncă și va devia apa fluviului - IMAGINI AERIENE
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Braila și pe Google News